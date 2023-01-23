رونالدو يعلق بعد أول مشاركة بالدوري السعودي.. وينشر صورا

A + A -

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم.

وفاز النصر على الاتفاق 1-0 في المباراة التي لُعبت مساء الأحد على أرضية ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف المباراة الدقيقة 31، ليُعزز "العالمي" صدارته للدوري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الغريم التقليدي الهلال مع مباراة أقل للنصر.

وكتب رونالدو عبر صفحته على موقع إنستغرام: "المباراة الأولى، الفوز الأول. أحسنتم يا شباب. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع"، حسب قوله.

وشارك رونالدو متابعيه صورا من مباراته الأولى في الدوري السعودي، والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة.

وانتقل رونالدو الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.

في أول ظهور له على الملاعب السعودية، كان خلال مباراة فريقه "موسم الرياض" وباريس سان جرمان، والتي سجل خلالها هدفين في مرمى الفريق الباريسي في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 5-4.