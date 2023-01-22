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تحوّل من لاعب في الليغا الى أمير في إندونيسيا !!

22
JANUARY
2023
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ولد جوردي أمات في منطقة كانيه دي مار الكاتالونية في العام 1992، وتحوّل الى كرة القدم حيث تمتع بمسيرة رائعة في الليغا، ولعب مع أندية كبيرة مثل إسبانيول ورايو فاليكانو وريال بيتيس.
ولعب قلب الدفاع أيضاً مع منتخب إسبانيا تحت 16 عاماً وأقل من 21 عاماً، لكنه لم يلعب مع المنتخب الأول طوال مسيرته التي استمرت 14 عاماً.
لكن الشاب البالغ من العمر 30 عاماً، لن يُضطر إلى القلق بشأن مستقبله، بعد أن حوّل ولاءه في تموز - يوليو الماضي إلى إندونيسيا مستفيداً من ميراث جدته.
وقال أمات "العملية استغرقت نحو عام، فيما احتاج آخرون الى سبع سنوات للحصول على الجنسية"، ثم اكتشف أن لديه تراثاً ملكياً، لأن جدته هي أميرة سياو، وجده الأكبر كان راجا سياو
وأضاف أمات "أخبرتني جدتي قصة عندما كنت صغيراً أنني سأكون وليّاً للعهد لمنطقة في إندونيسيا، وأنا انتظر الوثيقة حتى أتمكن من التصديق على اللقب".

 
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