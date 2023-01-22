ويتقدم الفيحاء بفارق نقطة واحدة عن النصر، الذي لعب مباراة أقل، وبالتالي فإن التغلب على الاتفاق سيعيد النصر إلى الصدارة.

وجذبت المباراة المرتقبة أنظار العالم، إذ نفدت التذاكر بسرعة، فيما تهافتت مجموعة من القنوات الرياضية الأوروبية والعالمية للحصول على حقوق بثها.

وتأتي هذه المباراة بعد تميز "الدون" خلال مباراة كأس موسم الرياض، التي جمعت نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان الفرنسي، حيث يلعب نخبة من أكبر نجوم العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة، وحصل على جائزة "رجل المباراة".

يذكر أن النجم البرتغالي شارك في 949 مباراة رسمية على مستوى الأندية التي لعب بها (سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس) بجميع المسابقات منذ احترافه كرة القدم. وخلالها، سجل 701 هدف وصنع 223 هدفا.