تعادل الانصار والنجمة 1 - 1

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وطنية - تعادل الانصار المتصدر والنجمة 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 1)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثالثة الاخيرة ذهابا، من مجموعة الصدارة للدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وافتتح الهداف السنغالي الحاج مالك تال التسجيل للانصار. وعادل قاسم الزين للنجمة.

وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، حقق طرابلس الرياضي فوزه الثالث تواليا على ضيفه التضامن صور 3 - 2

على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة الثالثة ذهابا.

سجل لطرابلس محمد قرحاني والاردني سليمان ابو زمع وعبيدة الحلبي. وللتضامن الذي عانى خسارة اولى بعد فوزين في "السداسية"، علي خروبي وعدنان ملحم.