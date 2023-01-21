تقارير: زياش عرض نفسه على برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب المغربي حكيم زياش، "عرض نفسه" على نادي برشلونة الإسباني، سعيا للانتقال من تشلسي الإنجليزي، وذلك "خشية من صيف مزدحم بالانتقالات".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جناح تشلسي ونجم المنتخب المغربي، حكيم زياش، "عرض خدماته على برشلونة، لأنه "يخشى أن يتراجع بالنسبة لخيارات الجهاز الفني، وأن يبقى على دكة البدلاء، مع إقبال تشلسي على ضم لاعبين جدد".

وشارك اللاعب المغربي الدولي في 5 مباريات فقط في جميع مسابقات تشلسي حتى الآن هذا الموسم، وتبدو فرصه محدودة أكثر بفضل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، التي تعاقد خلالها مع 6 لاعبين.

وقبل نافذة يناير، كانت هناك بالفعل الكثير من المنافسة بين اللاعبين في تشلسي، حيث يتنافس رحيم سترلينغ وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش للمشاركة في المباريات منذ بدايتها.

وجاء توقيع تشلسي السادس خلال الانتقالات الشتوية، مع نوني مادويكي، الذي يلعب في نفس مركز زياش، وذلك مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، قادما من بي إس في آيندهوفن،.

وحصل تشلسي أيضا على مزيد من التعزيزات الهجومية، من خلال ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك، مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، وجواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

ونوه موقع "سبورت" إلى أن "برشلونة كان قد وضع بالفعل زياش ضمن المرحلة الأخيرة في اختيار اللاعبين الذين سينتقلون للنادي العام الماضي، قبل أن يختار التعاقد مع فيران توريس وأداما تراوري على سبيل الإعارة".

ومنذ انضمامه إلى تشلسي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، شارك زياش في 97 مباراة مع النادي، وسجل 14 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن زياش لفت أنظار العالم خلال تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر، ليصبح الفريق الأول عربيا الذي يصل إلى مرحلة نصف النهائي في البطولة العالمية.