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سيدات السعودية يحصدن أول بطولة دولية لكرة القدم

20
JANUARY
2023
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نجح المنتخب السعودي للسيدات، في الفوز بأول بطولة في مسيرته الدولية، الخميس، بعد التعادل 1-1 مع باكستان، ليتوج بكأس البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 بمدينة الخبر.
 
واختتمت البطولة التي استضافتها مدينة الدمام خلال الفترة من 11-19 يناير الجاري بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس، بالإضافة إلى الأخضر.
 
وجاء تتويج سيدات الأخضر باللقب بعد تعادلهن أمام باكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في آخر مباريات البطولة، وتمكنت البندري مبارك من تسجيل هدف الأخضر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن تتعادل سيدات باكستان بهدف في الدقيقة 64.
 
 
وبهذه النتيجة تصدرت سيدات الأخضر البطولة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن باكستان التي حلت في المركز الثاني، حيث استهل أخضر السيدات مشوارهن في البطولة بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف قبل الفوز بهدفين نظيفين على جزر القمر.
 
واستفاد المنتخب السعودي للسيدات من خوض منافسات البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، والتي ستقربه من الدخول لأول مرة للتصنيف الدولي للمنتخبات النسائية (تصنيف الفيفا)، والذي من المنتظر أن يظهر بالتصنيف في مارس المقبل.
روسيا اليوم
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