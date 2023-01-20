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في "مباراة مجنونة".. العراق يفوز على عُمان ويحرز كأس الخليج

20
JANUARY
2023
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أحرز المنتخب العراقي لقب "كأس الخليج العربي 25"، عقب فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب البصرة الدولي، مساء الخميس.
 
وسجل هدف العراق الأول، اللاعب إبراهيم بايش، في الدقيقة 24. وضيع لاعب عمان جميل سليم اليحمدي فرصة تعديل النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 82. لكن ضربة جزاء ثانية في الوقت البدل الضائع (د96)، ترجمها صلاح اليحيائي إلى هدف، مما جعل المنتخبان يمرّان إلى الأشواط الإضافية.
 
وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل المنتخب العراقي هدف التقدم من أقدام أمجد عطوان (د116)، قبل أن يعدل عمر المالكي النتيجة لعمان في الدقيقة 119.
 
وفي الوقت البدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، حسم منتخب العراق "المباراة المجنونة" وسجل الهدف الثالث بواسطة مناف يونس (د122).
 
وقطع المنتخبان رحلة قصيرة ناجحة في "خليجي 25"، حيث لعب كل منهما 4 مباريات حتى الوصول إلى النهائي، لم يعرفا خلالها طعم الخسارة.
 
وفاز الفريقان في المجموعة الأولى على اليمن والسعودية، ليقتنص العراق الصدارة بفارق الأهداف عن عمان بعد حصد كلا منهما 7 نقاط.
 
وفي نصف النهائي، فاز العراق على قطر بهدفين مقابل هدف، فيما تخطت عمان عقبة البحرين حاملة اللقب بالفوز بهدف نظيف، لتتكرر مواجهة الافتتاح، لكن في المباراة النهائية.
 
وكانت المباراة النهائية عرضة للتأجيل، الخميس، بعد وفاة مشجع على الأقل وإصابة العشرات بسبب التدافع بمحيط ملعب البصرة.
 
وبدأت الجماهير تتدفق على ملعب البصرة قبل ساعات من المباراة، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة بسبب تدفق الآلاف مع مرور الوقت، مما جعل قوات الأمن تتدخل.
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