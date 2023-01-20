كأس موسم الرياض.. باريس سان جرمان يفوز على رفاق رونالدو

A + A -

فاز باريس سان جرمان الفرنسي على فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك خلال المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسجل أهداف الفريق الباريسي كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 3، وماركينيوس في د43، وسيرجيو راموس في د54، وكيليان مبابي في د60 من ضربة جزاء، وهوغو إيكيتيكي في د78.

وضيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ضربة جزاء في الدقيقة 44.

أما أهداف فريق نجوم الهلال والنصر فسجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 34 و45، وهيون سوو جانغ في د57، وأندرسون تاليسكا في الوقت البدل الضائع.

وخلال هذه القمة الودية، تجدد مرة أخرى اللقاء بين الأسطورتين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف النصر قبل أيام قليلة، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وهذه هي المواجهة رقم 37 بين رونالدو وميسي، بعد أن لعب الثنائي وجها لوجه في الكثير من البطولات مع أنديتهما السابقة، ومواجهتين وديتين مع منتخبات بلادهما.