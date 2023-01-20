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مانشستر سيتي يعود من بعيد و"الفنان" محرز يعاقب توتنهام

20
JANUARY
2023
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قلب مانشستر سيتي حامل اللقب الطاولة على ضيفه توتنهام هوتسبير، وحول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2 بفضل الجزائري رياض محرز، الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، مما سمح له بالابتعاد في الوصافة.
ودخل سيتي اللقاء على خلفية سقوطه 1-2 أمام جاره مانشستر يونايتد، السبت، وقبلها في ربع نهائي كأس الرابطة أمام ساوثهامبتون صفر-2، مما جعل مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في وضع صعب.
 
وبعد تعادل يونايتد مع كريستال بالاس 1-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، وجد سيتي نفسه على المسافة ذاتها من "الشياطين الحمر" مع فارق الأهداف فقط لصالحه، مما جعل فوز الخميس مهما للابتعاد بالوصافة ومحاولة إبقاء الضغط على أرسنال المتصدر.
 
لكن الشوط الأول كان كارثيا، أو بالأحرى الثواني الأخيرة منه، إذ خطف السويدي ديان كولوسيفسكي التقدم للضيف اللندني في الدقيقة 44 بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلي إدرسون، قبل أن يضيف مواطن الأخير إيمرسون الهدف الثاني لفريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بكرة رأسية، بعدما تابع محاولة للقائد هاري كاين صدها إيدرسون (2+45).
 
لكن سيتي لم يستسلم وتمكن بقيادة محرز في العودة من بعيد، أولا بتقليصه الفارق عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس بعد ارتباك في منطقة الجزاء وتمريرة عرضية من محرز (51)، ثم بإدراكه التعادل بواسطة رأسية الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بعد تمريرة بالرأس من محرز (53).
 
ورفع هالاند رصيده إلى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.
 
وأكمل محرز العودة وكوفئ على جهوده بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة من الإسباني رودري، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 89 بعد كرة وصلت مباشرة من الحارس إيدرسون وأخطأ الفرنسي كليمان لانغليه في اعتراضها، ليخطفها الجزائري ويسددها بحنكة في مرمى الفرنسي الآخر هوغو لوريس.
 
ورفع سيتي بذلك رصيده إلى 42 نقطة في الوصافة بفارق 5 عن أرسنال المتصدر الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس بتلقيه هزيمة ثانية تواليا بعد تلك التي تعرض لها الأحد على أرضه أمام جاره اللدود أرسنال صفر-2.
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