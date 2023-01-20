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ديباي يحدد مصيره بعد خروجه من حسابات برشلونة

20
JANUARY
2023
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يبدو أن ممفيس ديباي مهاجم برشلونة على وشك الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، بعدما شوهد وهو يرتدي زي النادي خلال تدريبات تحت قيادة المدير الفني دييغو سيميوني، الخميس.
وربطت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 28 عاما، باحتمال الانتقال إلى أتلتيكو، حيث أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الصفقة على وشك الانتهاء.
 
ورغم عدم إصدار إعلان رسمي من قبل الناديين، شارك ديباي في مران الخميس مع أتلتيكو، وهي خطوة قال النادي إنها تمت بإذن من برشلونة حيث من المتوقع أن يستكمل صفقة الانتقال في الساعات القليلة المقبلة.
 
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه بعد اجتيازه الفحص الطبي مع أتلتيكو، طلب ديباي الانضمام إلى زملاء المستقبل في الفريق في المران.
 
ويتوقع أتلتيكو أن يكون ديباي جاهزا للعب معه يوم السبت، عندما يستضيف ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني.
 
وانضم ديباي إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني من أولمبيك ليون في يوليو 2021 ووقع عقدا لمدة عامين.
 
وقالت وسائل إعلام إسبانية إنه سيوقع عقدا لمدة عامين مع أتلتيكو مدريد، مقابل 3 ملايين يورو (3.25 مليون دولار).
 
وخاض ديباي 42 مباراة مع برشلونة وأحرز 14 هدفا، لكنه سقط من حسابات المدرب تشابي هرنانديز بعد أن تعاقد النادي مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.
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