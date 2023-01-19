تطورات بشأن إصابة نادال

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أصيب رافائيل نادال في عضلة الفخذ اليسرى أثناء المباراة التي خسرها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وقد يحتاج إلى ما بين 6 إلى8 أسابيع حتى يتعافى تماما، بحسب ما ذكر مدربه الخميس.

وخضع بطل غراند سلام 22 مرة لفحص بالرنين المغناطيسي في مستشفى بملبورن تحت إشراف طبيبه يوم الخميس بعد يوم من إصابته خلال خسارته من ماكنزي ماكدونالد في الجولة الثانية من البطولة في ملعب ملبورن بارك.

وكان نادال حامل اللقب والمصنف الأول في أستراليا، وسيعود اللاعب البالغ 36 عاما الآن إلى إسبانيا للراحة.

وخسر نادال 7 من مبارياته التسع الماضية، وكانت آخر هزائمه في الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر ايلول الماضي.