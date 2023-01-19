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كأس موسم الرياض.. السعودية تحتضن قمة "ميسي ورونالدو"

19
JANUARY
2023
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تحتضن المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، قمة ودية بين باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة ليونيل ميسي وفريق مكون من نجوم الهلال والنصر، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وتأتي المباراة الودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وستجرى على أرضية استاد الملك فهد الدولي على الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.
 
وخلال هذه المواجهة سيتجدد مرة أخرى اللقاء بين الأسطورتين، ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.
 
وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال يناير الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
وستكون المباراة المواجهة رقم 37 بين رونالدو وميسي، بعد أن لعب الثنائي وجها لوجه في الكثير من البطولات مع أنديتهما السابقة، ومواجهتين وديتين مع منتخبات بلادهما.
 
وسيتولى تدريب نجوم الهلال والنصر، المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني التاريخي لفريق ريفر بليت، ويتوقع أن يعتمد على "الدون" ضمن التشكيلة الأساسية.
 
في المقابل، أبرزت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية أن مدرب "بي إس جي"، كريستوف جالتيه، سيبدأ اللقاء بعدد كبير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم ميسي وكيليان مبابي وسيرجيو راموس ونيمار.
 
وتشهد هذه المواجهة التاريخية اهتماما منقطع النظير، حيث كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أنه جرى بيع جميع تذاكر اللقاء المرتقب، بعد أن تجاوز عدد الأشخاص الراغبين فيها حاجز المليونين.
 
وعلق آل الشيخ قائلا خلال تصريحات تلفزيونية: "بالفعل عدد الطلبات على التذاكر تجاوز أكثر من مليوني طلب، وهو رقم قياسي تاريخي في كرة القدم لا أعتقد أنه حدث من قبل".
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