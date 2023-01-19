في الرياض.. إنتر يقتنص كأس السوبر الإيطالية من ميلان

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احتفظ إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالية، بفوزه على غريمه ميلان 3-صفر، الأربعاء، في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وحسم إنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة والثانية تواليا، في الشوط الأول بهدفي فيديريكو دي ماركو (10) والبوسني إدين دجيكو (21)، قبل أن يضيف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الشوط الثاني (77).

وتعد هذه الكأس أول ألقاب الموسم لإنتر، الساعي للعودة إلى التتويجات بعدما خسر السباق إلى الحفاظ على لقب الدوري الموسم الماضي أمام ميلان، في الأمتار الاخيرة.

والتقى الفريقان وجها لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011، وانتهت لصالح ميلان 2-1 بفضل هدف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف النادي لكنه لم يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لأشهر.

وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3-2 في الثالث من سبتمبر الماضي، وسيلتقيان إيابا في الخامس من فبراير المقبل.

وانترع مدرب إنتر سيموني إنزاغي اللقب الرابع لكأس السوبر في رابع مشاركة له، بعد فوزه بها كمدرب مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وبالتالي، عادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

وكان إنتر حقق هذا اللقب في 6 مناسبات سابقة، وبهذا التتويج السابع بات يمتلك إلى جانب ميلان ثاني أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (9 مرات).

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض كأس السوبر الإيطالية، في أسبوع حافل بالعاصمة السعودية، بعد خوض 4 فرق كأس السوبر الإسبانية التي حسمها برشلونة بالفوز على ريال مدريد 3-1 في النهائي، الأحد.