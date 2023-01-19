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إيماءة تعيد "صداع مبابي" في باريس سان جرمان

19
JANUARY
2023
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ربما يكون اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم نجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي قد انتهى، إلا أن المهاجم الشاب أعاد الجدل مجددا بـ"مجرد إيماءة".
 
ففي أثناء مشاركته بفعالية في قطر، حيث يجري الفريق الباريسي معسكره الشتوي، كان مبابي مع نجوم آخرين محط أنظار المشجعين الراغبين في الحصول على توقيع تذكاري.
 
إلا أن المهاجم الذي قاد فرنسا لنهائي كأس العالم قبل أسابيع فوجئ بتعليق أحد المشجعين الذي قال له: "ارجع إلى مدريد"، فما كان من مبابي إلا أن رفع إبهامه بما يعني إعجابه بكلام المشجع.
 
ورغم أن رد فعل مبابي بدا عفويا للغاية، فإن تقارير صحفية سلطت عليه الضوء، معتبرة أنه سيزيد التكهنات بشأن توقيع صاحب الـ24 عاما للنادي الملكي.
 
وسعى ريال مدريد جاهدا لضم مبابي، إلا أن الأخير جدد عقده مع باريس سان جرمان في صيف 2022 لينتهي عام 2025.
 
لكن مخاوف النادي الفرنسي من إمكانية رحيل مبابي لم تنته وفق صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، حيث ترى الإدارة أن بطل أوروبا هو النادي الوحيد القادر على "انتزاع" اللاعب من بين يديها.
 
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