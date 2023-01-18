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فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركز الأول في رالي داكار 2023 للعام الثاني على التوالي

18
JANUARY
2023
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لطالما اشتهرت مركبات تويوتا بجودتها الأسطورية ومتانتها وموثوقيتها، وقد أثبتت باستمرار قدراتها التي لا تُضاهى في بعضٍ من أكثر البيئات قساوةً في العالم. وأكدّت شركة تويوتا ذلك مجدداً بعد تحقيق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزاً مذهلاً في رالي داكار 2023 في المملكة العربية السعودية على متن مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux T1+ .
 
وفاز حامل اللقب ناصر العطية ومساعده ماتيو بوميل بالمركز الأول على متن مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux T1+  التي تحمل الرقم 200، بفارق ساعة و20 دقيقة و49 ثانية. ويمثل هذا الفوز ثالث فوز للسائق القطري في رالي داكار مع شركة تويوتا، والخامس في مسيرته.
 
وحققت تويوتا المزيد من النجاح خلال هذا الحدث، حيث فاز فريق لاندكروزر أوتو بودي (TLC) على متن مركبة لاندكروزر GR سبورت التي تحمل الرقم 250 بقيادة السائق رونالد باسو وجان ميشيل بولاتو بلقب فئة "مركبات الإنتاج" للعام العاشر على التوالي، في حين حصد السائقان أكيرا ميورا، لوران ليشتلويشتر المركز الثاني في ذات الفئة على متن مركبة لاندكروزر GR سبورت الذي تحمل الرقم 246.
 
وقال آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق جازو للسباقات: "تهانينا لناصر العطية وماتيو بوميل على الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي. ولا شك في أن تحقيق الفوز هو أمر في غاية الصعوبة على الطرقات الطويلة والوعرة في داكار إذا لم يكن لديك مركبة سهلة القيادة من جهة، ومتينة وموثقة من جهة أخرى. ومن خلال مواصلة التحدي في رالي داكار، سنقوم بتحسين مركبة "هايلكس"  GR Dakar Hilux T1+ لتصبح من أفضل المركبات على الإطلاق. وأخيراً أود أن أشكر جميع المشجعين على دعمهم المتواصل لنا".
 
وأضاف أكيو تويودا: "تهانينا أيضاً لفريق لاندكروزر أوتو بودي (TLC)، بفوزه العاشر على التوالي في فئة "مركبات الإنتاج"! كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق الفني. ونحن في تويوتا موتور كوربوريشن سنواصل مسيرتنا في صنع أفضل المركبات على الإطلاق؛ حتى يتمكن فريق لاندكروزر أوتو بودي من القيادة بطمأنينة أكبر في العام المقبل. دعونا نبذل قصارى جهدنا معاً لتحقيق الفوزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي".
 
وقال ناصر العطية، سائق مركبة "هايلكس"  GR Dakar Hilux T1+التي تحمل الرقم 200: "إنه شعور رائع! وأود أن أشكر الجميع، وكل عضو في فريقنا. لقد كانا أسبوعان صعبان، لكن أن نكون قادرين على العودة والدفاع عن لقبنا فهو أمر رائع بكل تأكيد! أنا فخور حقاً بمركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux T1+ ، وبلا شك بأن تحقيق الفوز بالسباق لثلاث مرات مع فريق تويوتا جازو للسباقات هو حقاً شيء مميز".
 
وحقق العطية ومساعده تقدماً واضحاً خلال المرحلة الثالثة من الرالي، وحافظا على تفوقهما طيلة الزمن المتبقي من السباق الذي استمر لمدة أسبوعين. وبحلول المرحلة النهائية، جمع الثنائي ما مجموعه 85 نقطة في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم من بطولة العالم للراليات الصحراوية 2023، مما عزز الوضع التنافسي لفريق تويوتا جاوز للسباقات للجولات الخمسة التالية.
 
وبعد الفوز الذي حققه في العام الماضي، عمل فريق تويوتا جازو للسباقات على ترقية مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux T1+   لضمان إعدادها بشكل كامل لمواجهة قسوة رالي داكار، وبطولة العالم للراليات الصحراوية وبطولة SARRC. وأجريت تحسينات عديدة على نظام التفاضل الخاص بالمركبة ونظام التعليق وخصائص تبديل ناقل الحركة. كما أُدخل تعديل على البرنامج الخاص بالمركبة لقبول أحدث وقود للسباق وضمان توافق المركبة مع المتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي تم تحسينها في موسم 2023؛ لتحقيق التوازن في الأداء بين مركبات الفئة T1+  والفئة T1U (النهائية). 
 
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR؛ وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، كما يهدف قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
 
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