living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يرد: هذا موقفي من الرحيل عن ليفربول

18
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الإنجيلزي، رد المدرب الألماني يورغن كلوب على التقارير التي قالت إنه قد يرحل عن ليفربول، مؤكدا أنه "لا يفكر بذلك".
وقال يورغن كلوب إنه "لا يفكر في الرحيل عن ليفربول إلا في حال طٌلب منه ذلك"، ملمحا الى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال فترة الصيف في تشكيلته.
 
وتعرض ليفربول لسادس خسارة في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي، أمام برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، ليصبح بطل 2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.
 
وجدد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026، وشدد على أن "الإقالة فقط ستطيح به من النادي".
 
وأضاف: "ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب.  وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف وليس الآن".
 
وتابع: "لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا أن نلعب كرة القدم الآن"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
 ولا يزال القائد جوردان هندرسون (32 عاما) والبرازيلي فابينيو (29) والإسباني تياغو ألكانتارا (31) الاختيارات الأولى في خط الوسط الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن كلوب نفى أنه يعوّل كثيرا على الحرس القديم.
 
وأكد الألماني أن "المشكلة معقدة للغاية"، قائلا: "لديكم لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم في ذهنكم (تعتقدون) ربما أن الامور انتهت بالنسبة له. إذا بإمكانكم، أحضروا لاعبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو الوضع".
 
ويلعب ليفربول، الثلاثاء، الدور الثالث من كأس إنجلترا ضد مضيفه ولفرهامبتون، بعد أن فرض الأخير مباراة إعادة بعد التعادل 2-2 في أنفليد.
 
ونفى كلوب أن يكون اللاعبون المخضرمون والقدامى لا يأخذون بتعليماته ونصائحه، موضحا: "هناك قائمة بالأشياء التي تفكرون بها، وأحدها هو أن اللاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول للاعبين، لذا أتفهم أن الأمر يبدو هكذا في بعض الأحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالة ذلك من القائمة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout