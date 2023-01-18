كلوب يرد: هذا موقفي من الرحيل عن ليفربول

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بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الإنجيلزي، رد المدرب الألماني يورغن كلوب على التقارير التي قالت إنه قد يرحل عن ليفربول، مؤكدا أنه "لا يفكر بذلك".

وقال يورغن كلوب إنه "لا يفكر في الرحيل عن ليفربول إلا في حال طٌلب منه ذلك"، ملمحا الى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال فترة الصيف في تشكيلته.

وتعرض ليفربول لسادس خسارة في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي، أمام برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، ليصبح بطل 2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.

وجدد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026، وشدد على أن "الإقالة فقط ستطيح به من النادي".

وأضاف: "ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف وليس الآن".

وتابع: "لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا أن نلعب كرة القدم الآن"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ولا يزال القائد جوردان هندرسون (32 عاما) والبرازيلي فابينيو (29) والإسباني تياغو ألكانتارا (31) الاختيارات الأولى في خط الوسط الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن كلوب نفى أنه يعوّل كثيرا على الحرس القديم.

وأكد الألماني أن "المشكلة معقدة للغاية"، قائلا: "لديكم لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم في ذهنكم (تعتقدون) ربما أن الامور انتهت بالنسبة له. إذا بإمكانكم، أحضروا لاعبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو الوضع".

ويلعب ليفربول، الثلاثاء، الدور الثالث من كأس إنجلترا ضد مضيفه ولفرهامبتون، بعد أن فرض الأخير مباراة إعادة بعد التعادل 2-2 في أنفليد.

ونفى كلوب أن يكون اللاعبون المخضرمون والقدامى لا يأخذون بتعليماته ونصائحه، موضحا: "هناك قائمة بالأشياء التي تفكرون بها، وأحدها هو أن اللاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول للاعبين، لذا أتفهم أن الأمر يبدو هكذا في بعض الأحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالة ذلك من القائمة".