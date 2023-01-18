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صلاح وبونو ومعلول ضمن التشكيلة المثالية للأفضل في إفريقيا

18
JANUARY
2023
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اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في القارة السمراء لسنة 2022، والتي طغى عليها لاعبون عرب، من أبرزهم المصري محمد صلاح، والمغربي ياسين بونو، والتونسي علي معلول.
وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين في إفريقيا، 5 مغاربة، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه منتخب أسود أطلس في كأس العالم، والذي وصل فيه إلى نصف النهائي.
 
وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، على النحو التالي:
 
الهجوم:
 
المصري محمد صلاح
السنغالي ساديو ماني
الكاميروني فينسنت أبو بكر
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خط الوسط:
 
المغربي سفيان أمرابط
المغربي عز الدين أوناحي
الغاني محمد قدوس
 
خط الدفاع:
 
التونسي علي معلول
المغربي أشرف حكيمي
المغربي رومان سايس
السنغالي كاليدو كوليبالي
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