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نجم إيطاليا السابق معلقا على وفاة فيالي: هل هي المنشطات؟

18
JANUARY
2023
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لمح نجم منتخب إيطاليا السابق دينو باجيو، إلى أن تناول المنشطات أو المكملات ربما يكون قد لعب دورا في مرض زميله الراحل جانلوكا فيالي.
وتوفي فيالي قبل أيام عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع السرطان.
 
وشخصت إصابة فيالي، الذي قضى مسيرة مبهرة مع سامبدوريا ويوفنتوس الإيطاليين وتشلسي الإنجليزي، بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017، وتعافى بعد عام لكن المرض عاد لجسده.
 
وفي تصريحات تلفزيونية، قال دينو باجيو صاحب الـ51 عاما، لاعب وسط إنتر ميلان ويوفنتوس ولاتسيو وبارما السابق، معلقا على وفاة فيالي:
 
• "ترك لوكا حياتنا أيضا. يجب أن نتحرى عن المواد التي تناولناها في ذلك الوقت".
 
• "لطالما كان هناك تعاطي للمنشطات. يجب فهم ما إذا كانت بعض المكملات تسبب ضررا بمرور الوقت".
 
• "في التسعينيات كان هناك تعاطي للمنشطات. لم نأخذ أشياء غريبة بل كانت أشياء طبيعية، لكن عليك أن ترى ما إذا كان الجسد، بمرور الوقت، يعرف كيف يطردها أو أن هذه المواد تبقى بداخلك".
 
• "تحدث الكثيرون أيضا عن المواد الكيميائية المستخدمة لرعاية العشب والسموم الموجودة بها".
 
• "أنا خائف على نفسي. هذا يحدث لكثير من لاعبي كرة القدم".
 
وخلال أسابيع ودعت الكرة الإيطالية نجمين كبيرين، هم سينيسا ميهايلوفيتش نجم لاتسيو وإنتر ميلان السابق، إضافة إلى فيالي.
 
وكان باجيو أحد أفضل لاعبي خط الوسط الإيطاليين في التسعينيات، علما أنه توج بطلا لأوروبا تحت 21 عاما في 1992، وبعد ذلك بسنتين وصل إلى نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام البرازيل.
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