أول مواجهة بينهما منذ 2020… ميسي ورونالدو يستعدان للمشاركة في كأس "موسم الرياض"

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يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم للمشاركة في كأس موسم الرياض، حيث يواجه فريقي النصر والهلال السعوديين.

ويبدأ بطل الدوري الفرنسي تدريبات قصيرة في الدوحة، غدا الأربعاء، قبل مغادرته إلى السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مبارة كأس موسم الرياض على استاد الملك فهد الدولي التي يديرها طاقم التحكيم القطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، حكم الساحة، ومساعديه.

وتقام المباراة بين نادي باريس سان جيرمان وفريق نجوم فريقي النصر والهلال، الذي يضم 22 لاعبًا، بينهم 14 لاعبًا من نجوم بطولات كأس العالم السابقة.

وسيكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم للنصر حديثا، ضمن فريق نجوم النصر والهلال.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان وفريق نجوم النصر والهلال أول مواجهة مباشرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الباريسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ 2020، عندما شاركا في مباراة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يرتدي رونالدو شارة قيادة فريق "موسم الرياض"، الذي يضم نجوم النصر والهلال، في مواجهة فريق باريس سان جيرمان الودية، التي تقام يوم الخميس المقبل في كأس موسم الرياض.