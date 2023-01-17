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وزير المالية السعودي يوضح الفائدة من التعاقد مع نجوم مثل رونالدو وميسي

17
JANUARY
2023
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أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن استقطاب اللاعبين العالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي يندرج ضمن أهداف رؤية 2030.

وقال محمد الجدعان في تصريحات لقناة "CNBC" الأمريكية، حول الفائدة المرجوة من التعاقد مع لاعبين مثل رونالدو وميسي: "أعتقد أن رؤية 2030 تحدثنا عنها من قبل تعد جودة الحياة جزءا مهما منها".

وأضاف وزير المالية السعودي: "أردنا التأكد من تحسن نوعية الحياة في المملكة.. الرياضة جزء مهم من ذلك والشباب في السعودية مهتمين بمشاهدة الرياضة، وأعتقد أن أي شيء نقوم به لتعزيز هذه الصناعة سوف يؤتى ثماره بالفعل ويحسن نوعية الحياة لشعبنا، وللذين يعملون في السعودية من الخارج".

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مزيد من الأندية الأوروبية في عام 2023، أجاب الجدعان قائلا: "لا أستطيع الإجابة على الأمور المتعلقة بالأفراد لأنني لست منخرطا بها، لكن ما يمكن أن أقوله إننا نريد أن نتأكد من تنفيذ خططنا في الوقت المحدد ووفقا للميزانية وهو ما نقوم به وبدأنا نجني الثمار"، حسب قوله.

يذكر أن النصر السعودي تعاقد مع كريستيانو رونالدو (37 عاما) في 30 ديسمبر 2022، لمدة عامين ونصف أي حتى صيف 2025.

 

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