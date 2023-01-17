شطب حارس المرمى".. الكشف عن تفاصيل صفقة النصر مع باريس سان جيرمان

A + A -

كشف مراسل شبكة "سكاي إيطاليا" رودي غاليتي، تفاصيل تعاقد نادي النصر السعودي مع الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وتعرض دافيد أوسبينا لكسر في أحد عظام المرفق، والتي ستجعله يغيب نحو 6 أسابيع على الأقل عن النصر.

وأصدر نادي النصر بيانا جاء فيه: "تقرر أن يجري نجم النصر دافيد أوسبينا يوم الثلاثاء عملية جراحية في المرفق

جاء ذلك بعد الكشف الذي أجراه اللاعب اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا

كلنا معك .. وننتظر عودتك.. ".

وكتب غاليتي "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "النصر بعد التأكيد الطبي، سيتم حذف أوسبينا من قائمة الأجانب حتى نهاية الموسم".

وتابع الصحفي الإيطالي، قائلا: "وافق غارسيا والنادي على إحضار حارس مرمى جديد من الخارج، من المتوقع الاجتماع يوم السبت مع وكلاء نافاس، والاقتراح الأول، عقد لمدة 6 أشهر".