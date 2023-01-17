المدعي العام الفرنسي يحقق مع لوغريت بشأن «تحرش أخلاقي»

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قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقا بشأن تحرش أخلاقي وجنسي ضد نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الفرنسي إن لوغريت، الذي نفى في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي خلال عملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة، «أوقف عن القيام بمهام منصبه» الأسبوع الماضي مع تكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا. ولم يتسن الوصول على الفور إلى لوغريت للتعليق اليوم.

وقال مكتب المدعي العام لرويترز «ردا على تقرير من أي.جي.إي. إس.آر (التفتيش العام للتعليم والرياضة والبحث) في 13 يناير (كانون الثاني) 2023. تم فتح تحقيق أمس في اتهامات تتعلق بالتحرش الأخلاقي والجنسي».

وكانت وزارة الرياضة قد أمرت في سبتمبر (أيلول) الماضي بتدقيق في الاتحاد الفرنسي بعد إعلان الاتحاد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجلة (سوفوت) بتهمة التشهير بعدما ذكرت أن لوغريت تحرش بعدد من الموظفات.

وتعرض لوغريت (81 عاماً) للانتقادات أيضاً من لاعبين وسياسيين لانتقاده أيقونة كرة القدم الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998 زين الدين زيدان.

كما واجه لوغريت، الذي تولى منصبه في 2011 انتقادات بعد تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى 2026. أي بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية للاتحاد بعامين.