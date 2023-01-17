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رماية: أنطوني صليبا بطل المرحلة الخامسة من بطولة لبنان للتراب الفئة "أ"

17
JANUARY
2023
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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الخامسة لبطولة لبنان في الرماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" للفئة "أ" التي  اجريت على حقل نادي ليبانون كاونتري كلوب(عيتات) بمشاركة    18 رامياً . وجرت المسابقة  بحضور رئيس النادي المضيف  جهاد حيدر
وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الاوائل كالآتي:
-جورج عاقوري   :                  105/125
-وائل نصار:                      101/125
-شانت كالايدجيان  :               100/125 
-بيار جلخ        :                         99/125
-انطوني صليبا     :                     98/125
-جوزيف بو شعار  :                    97/125
-وديع فرح      :                         96/125
-أندريه أبي خليل   :                     96/125
وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات الرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق. 
ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد  وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم.  في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25  ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) . 
عندها يُطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.
 في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على 15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25 طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق ال35  عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز (Shoot Off).
لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:
المركز الرابع الرامي جوزيف بو شعار اذ حصل على 9 من أصل 35 
المركز الثالث  الرامي جورج عاقوري اذ حصل على 17 طبق من أصل 35
-المركز  الثاني الرامي وائل نصار الذي سجل 23 إصابة من أصل 50 طبق.
 
-المركز الأول  الرامي أنطوني صليبا  وحصل على 25 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية . 
أشرف على التحكيم جوزيف حنا  .   
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