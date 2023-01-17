سلة: لقب بطولة بانكو للشركات لALCC

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اختتمت "سبورتس مانيا” بطولة بانكو للشركات (BANCO) في كرة السلة التي نظمتها بمشاركة ستة فرق على ملاعب "أم13".

تعتبر هذه البطولة ملتقى لموظفي الشركات ليتباروا في جو حماسي وسلّوي بامتياز بعيداً عن ضغوطات العمل.

وقد أحرز فريق Autralian Lebanese Consulting & Contracting – ALCC لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق Murex وسط حضور جماهيري كبير تقدّمه اللاعب الدولي السابق عمر الترك، المدرب دودي داغر والمدرب جورج خوري حيث كانت المباراة متقاربة وانتهت بنتيجة (٦٢ - ٥٥).

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة جورج ابي راشد من ALCC

- أفضل مسجل لاعب SNS منصور لطفي.

- أفضل مسجل رميات ثلاثية ايليا خوري من فريق Nasco Re

- أفضل سارق كرات وسام زغيب من فريق Murex.

- أفضل ممرّر كرات جيفري سعد من ALCC

- أفضل ملتقط كرات وسيم معوض من Moussallem Group.

- افضل فريق ثابت Nasco Re

- أفضل بلوك شوت لاعب Murex سيرج استيفان.

- أفضل مدرب سركيس كورجيان من ALCC

- أفضل قائد جو عبدالله من Moussallem Group

- ماهر شوفاني من Murex أفضل لاعب سادس.

- أفضل مدير فريق كلوديا دعبول من SNS.

- أفضل فريق يتمتّع بالأخلاق الرياضية العالية فريق Areeba