living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: لقب بطولة بانكو للشركات لALCC

17
JANUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتمت "سبورتس مانيا” بطولة بانكو للشركات (BANCO) في كرة السلة التي نظمتها بمشاركة ستة  فرق على ملاعب "أم13". 
 
تعتبر هذه البطولة ملتقى لموظفي الشركات ليتباروا في جو حماسي وسلّوي بامتياز بعيداً عن ضغوطات العمل. 
 
وقد أحرز فريق Autralian Lebanese Consulting & Contracting – ALCC لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق Murex وسط حضور جماهيري كبير تقدّمه اللاعب الدولي السابق عمر الترك، المدرب دودي داغر والمدرب جورج خوري حيث كانت المباراة متقاربة وانتهت بنتيجة (٦٢ - ٥٥). 
 
وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي: 
 
- أفضل لاعب في البطولة جورج ابي راشد من ALCC
- أفضل مسجل لاعب SNS منصور لطفي.
- أفضل مسجل رميات ثلاثية ايليا خوري من فريق Nasco Re 
- أفضل سارق كرات وسام زغيب من فريق Murex.
- أفضل ممرّر كرات جيفري سعد من ALCC
- أفضل ملتقط كرات وسيم معوض من Moussallem Group.
- افضل فريق ثابت Nasco Re
- أفضل بلوك شوت لاعب Murex سيرج استيفان.
- أفضل مدرب سركيس كورجيان من ALCC 
- أفضل قائد جو عبدالله من Moussallem Group
- ماهر شوفاني من Murex أفضل لاعب سادس. 
- أفضل مدير فريق كلوديا دعبول من SNS.  
- أفضل فريق يتمتّع بالأخلاق الرياضية العالية فريق Areeba
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout