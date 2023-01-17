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بعشرة لاعبين.. بيراميدز يقهر الزمالك ويبلغ نهائي كأس مصر

17
JANUARY
2023
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تأهل بيراميدز المنقوص عدديا إلى نهائي مسابقة كأس مصر بفوزه على الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 1-1، الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي في الدور نصف النهائي.
 
وينتظر بيراميدز الفائز من لقاء الغد بين الأهلي وسموحة لمواجهته في المباراة النهائية المقررة في 3 فبراير.
 
لكن في حال تأهل الأهلي للمباراة النهائية سيتم تأجيلها نظرا لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في المغرب مطلع الشهر المقبل.
 
وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد (6)، وعادل النتيجة لبيراميدز المغربي وليد الكرتي (55).
 
ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 عقب طرد مدافعه على جبر بالبطاقة الحمراء، لعرقلة التونسي سيف الدين الجزيري على حدود منطقة الجزاء، وهو في طريقه للمرمى.
 
وفي ركلات الترجيح، سجل لبيراميدز رمضان صبحي والتونسي فخر الدين بن يوسف، ودودو الجباس وأسامة جلال، في حين سجل للزمالك محمد اشرف "روقا"، ومصطفى شلبي وامام عاشور في حين أهدر زيزو وشيكابالا.
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