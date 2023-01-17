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بعد الخسارة المهينة.. كلوب: ليفربول يحتاج للعودة للأساسيات!

17
JANUARY
2023
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حث يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه على العودة إلى الأساسيات في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز الثلاثاء في مباراة إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارة مذلة 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون.
 
وتعادل ليفربول حامل لقب الكأس 2-2 على ملعبه أمام ولفرهامبتون في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سجل هوانج هي-تشان هدف التعادل في الدقيقة 66 وكان محظوظا بالخروج بهذا التعادل بعد أن ألغى الحكم هدفا متأخرا لولفرهامبتون بسبب التسلل. 
 
وإذا تغلب ليفربول على ولفرهامبتون، فسيواجه برايتون مرة أخرى، الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى الفريق القادم من مرسيسايد في مباراتي الدوري هذا الموسم وسيطر منذ البداية في الفوز يوم السبت. 
 
وقال كلوب للصحفيين "مشاكل كرة القدم تحلها آليات كرة القدم. كان يتعين على الفريق اللعب بشكل أفضل أمام برايتون. كان من المفترض ألا تكون المباراة بهذه الصعوبة. 
 
"يجب أن نلعب بقوة ونضيق المساحات ونمارس الضغط على المنافس. يجب أن ندافع بشكل أفضل. في لحظات كثيرة، تبدو المساحات كبيرة جدا ويتعين أن ندافع بقوة. علينا العودة إلى الأساسيات، هذا ما يتعين علينا القيام به". 
 
وقال كلوب إن ليفربول سيضع أقوى تشكيلة ممكنة أمام ولفرهامبتون. 
 
وأضاف "(ولفرهامبتون) يمر بفترة جيدة، ويلعب جيدا على ملعبه. فاز بمباراة مطلع الأسبوع 1-صفر على ملعبه أمام وست هام يونايتد. ستكون مواجهة صعبة. 
 
"ليس كل اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأخيرة في كامل الجاهزية لأسباب مختلفة وسنقوم بإجراء تغييرات. نريد الفوز بالمباراة. 
 
"يمكنني أن أقول للاعبين الذين خسروا في برايتون لقد وضعتمونا في هذا الموقف، دعونا نرى كيف نخرج منه.. سأتخذ قرارات وسنجري تغييرات، هذا منطقي". 
 
وقال المدرب الألماني، الذي أشار سابقا إلى أنه من غير المرجح أن يتعاقد ليفربول مع المزيد من اللاعبين في انتقالات يناير، إن فريقه ليس ضعيفا. 
 
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وأضاف "نبحث الأمر أيضا في سوق الانتقالات. النادي ليس عنيدا ولا يفكر بالاحتفاظ بالتشكيلة الحالية حتى عام 2060. 
 
"إذا كانت الحلول موجودة وقابلة للتنفيذ ومتاحة، فسنشتري بالطبع لاعبين. لدينا تشكيلة تقدم عروضا أقل من المتوقع لكن لا يمكنني إلقاء اللوم على أي شخص آخر. يجب أن أتحمل المسؤولية. هذه مسؤوليتي. 
 
"تشكيلتنا ليست صغيرة. بالطبع يجب أن نعزز التشكيلة لكن هل هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك؟ لا يمكنني الحكم جيدا بسبب الوضع الذي نحن عليه الآن".
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