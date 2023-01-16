نادي المون لاسال بطل لبنان بالتايكواندو للسنة ال32 كرّم ابطاله بحضور عقيقي واسبانيولي وظريفة وسلامة

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كرّم نادي المون لاسال- تشامبيونز ايليت ابطاله وبطلاته الذي أحرزوا القاب في بطولات لبنان بالتايكواندو عام 2022 خلال حفل حاشد اقيم في "قصر الرياضة" في عين سعادة.وحضر منسّق مدارس الفرير في لبنان الأخ اميل عقيقي،مدير مدرسة المون لاسال ادوار اسبانيولي،رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة،رئيس اتحاد المبارزة ورئيس نادي المون لاسال جهاد سلامة،مدير المركز الرياضي في المون لاسال ايلي فرح،حكام،مدربون واهالي.

يشار الى أن نادي المون لاسال احرز لقب بطولة لبنان بالتايكواندو للسنة 32 في انجاز فريد من نوعه.

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة الدكتور ظريفة هنأ خلالها نادي المون لاسال على الانجازات التي حققها لاعبو ولاعبات التايكواندو خلال عام 2022 وهي تتمة للانجازات المحققة في السنوات الفائتة.واعرب عن سروره لكونه بدأ مسيرته في اللعبة كلاعب في نادي المون لاسال .وتحدث ظريفة عن الروزنامة الحافلة للعام الجاري وعلى رأسها استضافة بطولة آسيا للكبار .بدوره،تحدث سلامة فاعتبر ان رياضة التايكواندو في النادي ترفع راية النادي منذ سنوات عدة الى جانب العديد من الرياضات المزاوله فيه مشدداً على مواصلة تحقيق الميداليات في البطولات المقبلة .وهنأ سلامة لاعبي ولاعبات النادي على انجازاتهم منوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد التايكواندو برئاسة الدكتور ظريفة واعتبر ان نادي المون لاسال سيظل منارة رياضية يخرّج الابطال وسيكمل رسالته الرياضية .

و جرت عملية تكريم اللاعبين واللاعبات الابطال ومدربي النادي والحكام الذين نجحوا في دورة الدراسة الدولية .

كما تمّ تكريم افضل لاعب عام 2022 مارك ظريفة (من نادي المون لاسال) وافضل لاعبة عام 2022 ريا شولي(من نادي المون لاسال ايضاً).

"جردة" عام 2022

وفي ما "جردة" النتائج المميّزة التي حققها نادي المون لاسال- تشامبيونز ايليت عام 2022:

-بطولة لبنان للرجال والسيدات،بطولة لبنان لفئة 15-16-17 سنة للذكور والاناث ،بطولة لبنان 12-13-14 سنة للذكور والاناث،بطولة لبنان 8-9-10-11 سنة للاناث ووصيف الذكور،بطولة لبنان للتكسير الفني للذكور والمركز الثاني للاناث،بطولة الاناث والذكور لعدد من الفئات العمرية للفردي والزوجي في القتال الوهمي(البومسيه) .

وفي الحزام الأحمر احرز النادي 7 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.وفي الحزام الازرق احرز ابطال وبطلات النادي 11 ذهبية و11 فضية و6 برونزيات .لناحية الحزام الاصفر احرز ابطال وبطلات النادي 17 ميدالية ذهبية و10 فضيات و21 برونزية.واحتل النادي المركز الاول في الترتيب العام لفئة الحزام الاصفر ولفئة الحزام الازرق.

واحرز لاعبو النادي 11 ميدالية ذهبية و8 فضيات و11 برونزية في البطولة العربية و8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات في بطولة بيروت المفتوحة عام 2022 اضافة الى ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة الالعاب الاسلامية التي جرت في تركيا.