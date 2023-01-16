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قبل السوبر.. بنزيمة يكشف سبب عدم التقاط صورة مع رونالدو

16
JANUARY
2023
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تحدث مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، عن مباراة فريقه ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد، كاشفا عن سبب عدم التقاطه صورا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وقال بنزيمة في لقاء صحفي عن مباراة "المرينغي" و"البلوغرانا": "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. برشلونة فريق رائع، لكن علينا أن نقدم أقصى ما يمكننا القيام به. أمامنا جلسة تدريبية أخرى قبل المباراة، ونحتاج إلى التأكد من استعدادنا. أمامنا فرصة للفوز بلقب آخر".
 
وأضاف النجم الفرنسي: "عندما تلعب في ريال مدريد، يجب أن تفوز دائما. نعلم أن ذلك سيكون صعبا، لكن علينا أن نمتلك العقلية القائلة بأنه يمكننا الفوز في هذه المباراة".
 
وعن استمراره مع النادي الملكي، علما بأن عقده ينتهي في الصيف القادم، قال بنزيمة: "أستمتع مع الريال في كل حصة تدريبية ومباراة. لا أعرف كم من الوقت سأبقى هنا، لكني أستمتع كل يوم في مدريد".
 
 
وفيما يتعلق بجاهزيته للمباراة، أوضح بنزيمة: "لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، وأتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي في الفريق ودعمهم".
 
وتطرق بنزيمة لعلاقته بزميله السابق كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليا في النصر السعودي، وقام أمس بزيارة مقر تدريبات ريال مدريد في الرياض، والتقط صورا تذكارية مع مجموعة من لاعبي الفريق الملكي، ولم يكن بينهم النجم الفرنسي.
 
وحول ذلك أوضح بنزيمة: "صداقتنا أعمق وأمتنن من مجرد التقاط صورة"، وفقما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية.
 
وتابع: "لم يكن لدي الوقت لألقي التحية عليه لأنني كنت أتدرب. ليس من الضروري نشر صوري معه على تويتر وإنستغرام لنؤكد متانة صداقتنا. آمل أن أراه غدا وأتحدث إليه. أمنيتي له أن يستمر في تسجيل الأهداف".
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