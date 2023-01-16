بعثة اتحاد التزلج لفئة الأولاد تشارك في بطولة بأندورا

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وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الى أندورا للمشاركة في بطولة الأولاد السنوية في التزلج الألبي. يترأس البعثة عضو الاتحاد وليد ضاهر وتضم المدرب زيد بطيش و اللاعبين :

*الاناث: تينا بو كرم،نور الجسر و فالنتينا ماما .

*الذكور: سيلفيو ماما،كريم دبانه،مارك مدور،جايسن خليل،اتيان دبانه و كميل الكسندرمنصف.

وانضم الى البعثة في اندورا اللاعبتان ساره اسطفان و ليا اسطفان والمدربان الفرنسيان باستيان اندرسن ومهدي فريك.

وسيتنافس اللاعبون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول الأوروبية وسوف يشاركون في سباقات التعرج الطويل والتعرج القصير.