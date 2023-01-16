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تشلسي يضم المهاجم الأوكراني ميخايلو مودريك

16
JANUARY
2023
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وقع المهاجم الدولي الأوكراني، ميخايلو مودريك، عقدا لثماني سنوات ونصف مع نادي تشلسي الإنجليزي قادما من شاختار دانييتسك، حسبما أعلن النادي اللندني.
 
وأوضح النادي الأوكراني من جهته على موقعه على الإنترنت أن "الأندية اتفقت على تفاصيل الصفقة، فشاختار سيحصل على 70 مليون يورو و30 مليون يورو كمكافآت متوقعة".
 
اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي تألق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كان محور اهتمام غريم تشلسي اللندني، نادي أرسنال.
 
إذ أشارت تقارير إلى أن غانرز كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع شاختار، لكن الأخير رفض المبلغ الذي طالب به النادي الأوكراني وحاول الحصول على دفعة موزعة.
 
بيد أن تشلسي كان أكثر جاهزية لإتمام الصفقة، حيث وافق على دفع السعر المطلوب، وكان لقاء، السبت، بين رئيس شاختار، رينات أحمدوف، وشريك مالك تشلسي الأميركي بهداد إقبالي، كافياً للتوصل إلى صفقة وافق عليها اللاعب بدوره.
 
وقال مودريك في البيان: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لتشلسي، إنه ناد ضخم ودوري رائع ومشروع جذاب للغاية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي".
 
ويشغل مودريك مركز الجناح، فضلا عن قدرته على شغل أدوار في الوسط، مما سمح له بالمشاركة بشكل مباشر في 18 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا.
 
وأوضح مالكا النادي، تود بوهلي وإقبالي، "يسعدنا الترحيب بميخايلو في تشلسي، إنه موهبة واعدة للغاية ونعتقد أنه سيكون إضافة رئيسية لفريقنا الآن ولسنوات قادمة".
 
يعاني النادي اللندني محليا، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 19 نقطة من غريمه وجاره أرسنال المتصدر و10 نقاط عن المركز الرابع.
 
ويُعتبر مودريك خامس صفقة شتوية لفريق المدرب غراهام بوتر بعد المدافع الفرنسي بونوا بادياشيل والمهاجم العاجي دافيد داترو فوفانا والبرازيلي الشاب أندري سانتوس والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.
 
ومنذ الصيف الماضي، بلغ إنفاق تشلسي على الانتقالات 450 مليون يورو.
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