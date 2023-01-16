تشيلسي يهزم بالاس بهدف ويخفف الضغط على بوتر

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أحرز كاي هافرتس، هدفا في الشوط الثاني ليقود تشيلسي إلى الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، فخفف الضغط على المدرب غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسجل المهاجم الألماني الهدف الوحيد بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش في الدقيقة 65 وعقب ركلة ركنية، وهذا الفوز الثاني فقط لتشيلسي في عشر مباريات ليبقى في المركز العاشر.

وقال هافرتس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "كانت الأسابيع الأخيرة صعبة، حدثت الكثير من التغييرات هذا العام، تعرضنا لإصابات عديدة حوالي 10-12 إصابة للاعبين، اليوم كان لدينا خمسة لاعبين شبان في التشكيلة الأساسية وهم يؤدون عملا رائعا في الوقت الحالي".

ويفتقد تشيلسي مجموعة من اللاعبين البارزين منهم رحيم سترلينغ مهاجم إنجلترا، وريس جيمس، وبن تشيلويل إلى جانب نجولو كانتي لاعب وسط منتخب فرنسا.

وغاب البرتغالي المنضم حديثا جواو فيلكس بعد إيقافه ثلاث مباريات بسبب طرده في ظهوره الأول مع تشيلسي في مواجهة فولهام، يوم الخميس الماضي.

والأحد، كان تشيلسي الطرف الأفضل خلال أغلب فترات القمة اللندنية، لكن رغم ذلك امتلك بالاس عدة فرص من محاولات تيريك ميتشل ومايكل أوليز ووليفريد زاها، كما أهدر شيخ دوكوري فرصة قرب النهاية.

وصنع تشيلسي بعض الفرص بواسطة الجناح الظهير لويس هول (18عاما) والمنضم حديثا كارني تشوكويمكا (19 عاما)، لكن أول فرصة خطيرة جاءت بواسطة المخضرم تياجو سيلفا (38 عاما) حيث سدد كرة قوية أنقذها فيسنتي جوايتا قبل نهاية الشوط الأول.

وقال بوتر الذي تولى تدريب تشيلسي خلفا للمدرب توماس توخيل في سبتمبر: "اليوم نحن سعداء بالنقاط الثلاث، اليوم كان الأمر يرتبط بالفوز، حصدنا ثلاث نقاط أمام فريق كان يؤدي بشكل جيد".

ويحتل بالاس المركز 12 بفارق ست نقاط خلف تشيلسي.

وخلال سير المباراة، أعلن تشيلسي التعاقد مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك ليصبح خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولوح اللاعب البالغ عمره 22 عاما للمشجعين بين الشوطين بينما كان يضع علم أوكرانيا على كتفيه.

وقال بوتر: "إنه لاعب شاب ويملك إمكانات هائلة في الثلث الهجومي، إنه سريع جدا ويلعب بشكل مباشر وأعتقد أن الجماهير ستحبه".