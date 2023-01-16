living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشيلسي يهزم بالاس بهدف ويخفف الضغط على بوتر

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز كاي هافرتس، هدفا في الشوط الثاني ليقود تشيلسي إلى الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، فخفف الضغط على المدرب غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة.
 
وسجل المهاجم الألماني الهدف الوحيد بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش في الدقيقة 65 وعقب ركلة ركنية، وهذا الفوز الثاني فقط لتشيلسي في عشر مباريات ليبقى في المركز العاشر.
 
وقال هافرتس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "كانت الأسابيع الأخيرة صعبة، حدثت الكثير من التغييرات هذا العام، تعرضنا لإصابات عديدة حوالي 10-12 إصابة للاعبين، اليوم كان لدينا خمسة لاعبين شبان في التشكيلة الأساسية وهم يؤدون عملا رائعا في الوقت الحالي".
 
ويفتقد تشيلسي مجموعة من اللاعبين البارزين منهم رحيم سترلينغ مهاجم إنجلترا، وريس جيمس، وبن تشيلويل إلى جانب نجولو كانتي لاعب وسط منتخب فرنسا.
 
وغاب البرتغالي المنضم حديثا جواو فيلكس بعد إيقافه ثلاث مباريات بسبب طرده في ظهوره الأول مع تشيلسي في مواجهة فولهام، يوم الخميس الماضي.
 
والأحد، كان تشيلسي الطرف الأفضل خلال أغلب فترات القمة اللندنية، لكن رغم ذلك امتلك بالاس عدة فرص من محاولات تيريك ميتشل ومايكل أوليز ووليفريد زاها، كما أهدر شيخ دوكوري فرصة قرب النهاية.
 
وصنع تشيلسي بعض الفرص بواسطة الجناح الظهير لويس هول (18عاما) والمنضم حديثا كارني تشوكويمكا (19 عاما)، لكن أول فرصة خطيرة جاءت بواسطة المخضرم تياجو سيلفا (38 عاما) حيث سدد كرة قوية أنقذها فيسنتي جوايتا قبل نهاية الشوط الأول.
 
وقال بوتر الذي تولى تدريب تشيلسي خلفا للمدرب توماس توخيل في سبتمبر: "اليوم نحن سعداء بالنقاط الثلاث، اليوم كان الأمر يرتبط بالفوز، حصدنا ثلاث نقاط أمام فريق كان يؤدي بشكل جيد".
 
ويحتل بالاس المركز 12 بفارق ست نقاط خلف تشيلسي.
 
وخلال سير المباراة، أعلن تشيلسي التعاقد مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك ليصبح خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولوح اللاعب البالغ عمره 22 عاما للمشجعين بين الشوطين بينما كان يضع علم أوكرانيا على كتفيه.
 
وقال بوتر: "إنه لاعب شاب ويملك إمكانات هائلة في الثلث الهجومي، إنه سريع جدا ويلعب بشكل مباشر وأعتقد أن الجماهير ستحبه".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout