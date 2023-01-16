بالثلاثة.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويحرز كأس السوبر

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توج برشلونة بطلا للكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 على استاد الملك فهد في الرياض.

واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي.

منتصف الموسم.. بين حلم بطولة وفوضى الانهيار

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).