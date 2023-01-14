نابولي يكتسح يوفنتوس بخماسية ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

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حقق نابولي فوزا ساحقا على ضيفه يوفنتوس 5-1 يوم الجمعة وابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمهن "هدفين" في الدقيقتين 14 و65، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55)، والمقدوني الشمالي إليف ألماس (72)، بينما وسجل للفريق الخاسر الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42).

وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن ميلان، حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ليتشي غدا السبت، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد إنتر (34 نقطة) الذي يستضيف فيرونا السبت أيضا.