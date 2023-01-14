بعد الهلال.. فريق سعودي جديد يجهز عرضا فلكيا لضم ميسي

A + A -

أصبح الدوري السعودي عامل جذب للنجوم الكبار من الدوريات الكبرى وبالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، ويبدو أن صفقة البرتغالي ستكون شرارة للعديد من الصفقات الضخمة مستقبلا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، عن دخول نادي الاتحاد السعودي في منافسة مع مواطنه الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد والهلال طلبا من الحكومة السعودية الحصول على دعم من أجل تمويل صفقة ميسي، حيث يستعد الفريقان لدفع راتب قدره 350 مليون يورو في الموسم من أجل إقناع "البرغوث" بالقدوم إلى الدوري السعودي.

وهذا العرض سيفوق العرض الذي قدمه النصر لرونالدو والبالغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة وارتبطت بالانضمام إلى أندية الدوري السعودي أمثال لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، وإيسكو، ومسعود أوزيل، كما يتداول اسم المدرب الإسباني الشهير لويس إنريكي بقوة للإشراف على أحد الأندية السعودية.