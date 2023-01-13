صحيفة ايطالية تتهم النصر السعودي بالكذب على رونالدو !!

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اتهمت صحفية FanPage الإيطالية، نادي النصر السعودي بـ"الكذب" على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوفه، في عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 400 مليون يورو، وتحديداً بشأن عدد الألقاب التي فاز بها.

وكتبت الصحيفة "إنه عار .. لقد نشر نادي النصر أرقام البطولات التي فاز بها في سيرته الذاتية على إنستغرام، وهي أرقام لا تتطابق مع الواقع أبداً، فقد قالوا إن الفريق حقق دوري أبطال آسيا وهو لم يحققه، حيث احتل المركز الثاني مرة واحدة فقط في العام 1995".

وكان الحساب الرسمي لنادي النصر على انستغرام قد عدّل النبذة التعريفية في"البايو" موّثقا بطولاته، حيث جاء فيه أن خزينة "العالمي" تضم 45 لقباً بينها 17 لقب دوري سعودي، ولقبان آسيويان.

وأشادت الجماهير النصراوية بهذه المعلومات، لكنها كانت عرضة للسخرية من المنافسين ممن لا يعترفون بـ17 لقب دوري محلي، تُنسب الى بطولات دوري المناطق التي لم يكن معترف بها رسميا.