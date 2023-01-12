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بعبارة شهيرة.. رئيس "الفيفا" يتغزل بالجزائر

12
JANUARY
2023
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أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن سعادته بتواجده في الجزائر قبيل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان".

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو عشية انطلاق البطولة التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير الجاري والرابع من فبراير المقبل: "سعيد بتواجدي في الجزائر والمشاركة في تدشين ملعب نيلسون مانديلا و لقاء رئيس الجمهورية".

وأضاف: "وبالطبع لقاء أسرة كرة القدم الإفريقية والجزائرية.. انطلاق الشان غدا لحظة مهمة لكرة القدم الإفريقية".

واستعان إنفانتينو بعبارة جزائرية شهيرة لتوجيه رسالة للجزائر، حيث قال: "شكرا جزيلا للجميع وكما يقولون في الجزائر وان تو ثري فيفا لالجيري (واحد اثنان ثلاث تحيا الجزائر)".

وكان إنفانتينو شارك في وقت سابق اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تدشين ملعب "نيلسون مانديلا" في مدينة براقي، الذي يستضيف 6 مباريات في كأس إفريقيا للمحليين.

روسيا اليوم
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