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نجل رونالدينيو ينضم إلى برشلونة

12
JANUARY
2023
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أعلن الصحفي مارسيل يورينتي انتقال اللاعب الشاب جواو دي أسيس موريرا نجل أسطورة برشلونة السابق رونالدينيو إلى النادي الكتالوني لينضم إلى فريق الشباب بالنادي.

وأضاف الصحفي بصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عبر حسابه على موقع “تويتر” وتطبيق “تويتش”، أن جواو دي أسيس موريرا، لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا، سيلعب في فريق الشباب في برشلونة بعدما رفض الانتقال إلى كرويزرو البرازيلي.

ويعتبر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، واحدا من أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو منتخب بلاده.

وبدأ رونالدينيو مشواره مع فريق غريميو للشباب، ولعب لأول مرة في الفريق الأول عام 1999، ثم بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية مع باريس سان جيرمان وسجل في أول مواسمه تسعة أهداف في 28 مباراة.

وفي عام 2003 انتقل رونالدينيو لصفوف برشلونة الذي توج معه بلقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ثم انتقل إلى ميلان ومنه إلى فلامنغو ثم أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وتوج الساحر البرازيلي بالكرة الذهبية عام 2005، متفوقا على النجمين الإنجليزيين فرانك لامبارد وستيفن جيرارد، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2004.

وعلى المستوى الدولي، ظهر رونالدينيو للمرة الأولى عندما قاد منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في مصر عام 1997، وحصل على لقبها منتخب البرازيل.

وخاض رونالدينيو 97 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 33 هدفا، وتوج معه بلقب كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالفوز على ألمانيا في النهائي، كما حصد لقب كوبا أمريكا مرة واحدة عام 1999، وكأس القارات عام 2005.

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