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ترك مانشستر يونايتد ليصبح كاهناً في الكنيسة الكاثوليكية

12
JANUARY
2023
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ترك نجم  مانشستر يونايتد السابق فيل مولرين عالم كرة القدم نهائياً، وانتقل الى عالم آخر كليّاً، حيث تحوّل الى كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، بعد أن شعر بالملل من المال والاهتمام من النساء.

 كان مولرين، البالغ من العمر 44 عاماً، أحد النجوم الذين تخرجوا من أكاديمية اليونايتد، لكنه قرر استبدال الكرة بالكتاب المقدس، بعد أن أصيب بخيبة أمل من الامتيازات التي جاءت مع اللعبة مثل المال والنساء.

وحصل لاعب خط الوسط السابق على 600 ألف جنيه إسترليني سنوياً في ذروة مسيرته، لكن المال والامتيازات المرافقة، تركوا نجم ايرلندا الشمالية الدولي السابق بائساً.
بدأ مولرين مسيرته في أولد ترافورد، حيث ظهر لأول مرة في تشرين الأول - أكتوبر 1997، لكنه فشل في اقتحام الفريق الأول لليونايتد، فظهر مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الانتقال إلى نوريتش سيتي.
كان أداء مولرين أفضل في كارو رود، حيث شارك في 172 مباراة وسجل 20 هدفاً بين عامي 1995 و2005، كما قضى فترات مع كارديف وليتون أورينت وكينجز لين قبل تقاعده في العام 2009 عن 31 عاماً.
وفي حديثه عن انتقاله إلى الكهنوت، قال مولرين سابقاً لموقع نوريتش الرسمي "من الصعب تحديد لحظة معينة، أود أن أقول إن الأمر بدأ في عامي الأخير في نوريتش، ليس بشكل صريح، ولم أكن أفكر في الأمر في ذلك الوقت، لكنني بدأت أشعر بعدم الرضا عن نمط حياتي بأكمله".
وأضاف "كنت أتساءل لماذا لا أشعر بالفرح وأنا أملك كل ما يتمناه أي شاب، فتطوعت في ملجأ للمشردين وكنت أذهب للكنيسة، وعندها وجدت معنى لحياتي وقررت أن أصبح كاهناً".

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