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تشافي يرى أن "التحسينات" المطلوبة من السعودية تسري على إسبانيا

11
JANUARY
2023
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اعتبر مدرب برشلونة تشافي، الأربعاء أن لدى السعودية "أشياء يجب تحسينها بلا شك، وكذلك إسبانيا أيضا"، في إطار الجدل الذي انتهى تقريبا حيال إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عشية نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المرتقب لفريقه غدا الخميس أمام ريال بيتيس في الرياض "نحن محترفون. هناك عمل. جئنا إلى هنا من أجل صالح كرة القدم الإسبانية. أعتقد أن فرقا عدة ستستفيد من ذلك. فرق متواضعة سيكون لديها مدخول جديد".

وأضاف أنه "كدولة، فإن السعودية بلا شك لديها أشياء يجب تحسينها، لكن إسبانيا كذلك لديها أشياء يجب تحسينها أيضا".

وتنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني بنصف النهائي الأول اليوم الأربعاء بين ريال مدريد وفالنسيا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدد في يونيو 2021 العقد الذي يربطه مع السعودية حتى العام 2029 لإقامة الكأس السوبر مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

وإذا ما كان الجدل حيال حقوق النساء (اللواتي تحصّلن على إذن دخول الملاعب لمشاهدة المباريات) قد طغى على النسخة الأولى لكأس السوبر الإسباني في العام 2020 في جدة، فإن الحديث تلاشى تدريجيا عن ممارسات المملكة التي طالتها انتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يعتبرون أن السعودية استغلت الرياضة لتلميع صورتها.

 

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