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زيدان ينتصر .. لو جرايت يرحل رسميًا عن الاتحاد الفرنسي!

11
JANUARY
2023
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على خلفية الأزمة الأخيرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت، تم الإعلان بشكل رسمي عن مغادرته لمنصبه.

لو جرايت كان في خضم أزمة كبرى خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته المسيئة ضد زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا السابق، قبل أن يتراجع رئيس الاتحاد الفرنسي ويقدم اعتذاره إلى "زيزو".

 ولذلك اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشكل عاجل، اليوم، الأربعاء، للاستقرار على إقالة لو جرايت بشكل رسمي من منصبه.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بتعليمات من وزارة الرياضة، وسيتم تعيين فيليب ديالو نائب لو جرايت كرئيس للاتحاد بصفة مؤقتة لإدارة المرحلة الإنتقالية.

وتأتي هذه الإقالة بعد التحقيق مع لو جرايت بخصوص تصريحاته عن زيدان أمس، الثلاثاء، وسيتم تقديم النتائج النهائية لهذا التحقيق في نهاية شهر يناير الجاري وفقًا لما أكدته شبكة "RMC" الفرنسية.

وأشارت الشبكة إلى أن إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي من منصبه جاءت بعد ضغوط من أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية على مدار الساعات الماضية.

وبهذه الخطوة يتم إغلاق صفحة لو جرايت تمامًا بعد سنوات من إثارة الجدل على رأس القيادة الإدارية للكرة الفرنسية، والتي شهدت أيضًا بعض النجاحات الرياضية كان أبرزها الفوز بكأس العالم روسيا 2018.

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