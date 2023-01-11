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لا رونالدو ولا ميسي .. من هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم؟

11
JANUARY
2023
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قد يتبادر الى اذهاننا ان اغنى لاعب في العالم هو كرستيانو رونالدو الذي انتقل الى نادي النصر السعودي موخرا بعقد خيالي تجاوز 200 مليون دولار، او ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني وحامل كاس العالم ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وعلى الرغم من تخطي ثروة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو المليار دولار، فإن كليهما ليس أغنى لاعب في كرة القدم، حيث تفوق ثروة لاعب منتخب بروناي فائق بلقية ثروة الثنائي الأكثر شهرة ونجومية بنحو 20 مرة.
وتبلغ ثروة بلقية (24 عاما)، وهو ابن شقيق سلطان بروناي، أكثر من 21 مليار دولار (أغلبها موروث من عائلته)، علما بأن ميسي ورونالدو دخلا نادي المليار دولار قبل نحو عامين فقط، وإن كانا قد جمعا معظم ثروتهما عن طريق كرة القدم.
ويلعب بلقيه في فريق تشونبوري التايلندي، كما لعب سابقا لاندية أوروبية هي ماريتيمو البرتغالي وأرسنال وتشلسي وليستر سيتي وساوثهامبتون في إنجلترا.
وتناقلت الصحافة البريطانية تصريحات بلقية الذي يقود منتخب بروناي، والتي أعرب فيها عن ندمه على الانتقال إلى ماريتيمو في 2020، وقال "تلقيت حوالي 3 أو 4 عروض بعد ليستر سيتي ومنها ماريتيمو"، مؤكدا أنه طلب التوقيع "لمدة عام واحد واللعب بشكل مستمر"، إذ كان يفتقد ذلك في تجاربه السابقة، لكن "من الواضح أن هذا لم يحدث".
وقضى بلقية ستة اشهر في الدوري البرتغالي مع ماريتيمو لم يلعب خلالها أي مباراة، بل فوجئ باللعب مع الفريق "ب" في النادي، وهو ما جعله يرحل قبل أن يكمل العام.
ويعتقد بلقية، المتعاقد مع تشونبوري الحالي حتى العام 2024، أن ماريتيمو "كان لديه دافع خفي لتوقيعه" قبل مغادرته في العام 2021 منتقلا لفريقه التايلندي الذي حقق فيه نجاحا، وأصبح يشارك في مركز الجناح بشكل مستمر.
وعلى الرغم من أنه كان يعاني من الندم على الانتقالات الخاطئة في مسيرته الكروية، فإن مهاجم بروناي أكد أن تجربته الكابوسية مع الفريق البرتغالي جعلته يعمل بجد أكبر، وأوضح بلقية "لقد جعلني هذا بالتأكيد أقوى وأعمل بجدية أكبر، لكنني بالتأكيد اتخذت القرار الصائب بمغادرة (البرتغال)". 
وولد بلقية في لوس أنجلوس، وله صورة في إنستغرام وهو يقابل الملكة إليزابيث، وذاع صيته بعد أن قام بالتسجيل في أكاديمية ساوثهامبتون، بعد فترات مع أرسنال وتشلسي، وقد وقع عقدا مدته 3 سنوات مع ليستر سيتي، لكنه شارك في عدد قليل من المباريات مع فريق الشباب تحت 19 عاما قبل أن يرحل عن النادي.

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