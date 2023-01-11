نادي اتلتيكو كرّم فرقه البطلة بكرة القدم والكلمات شدّدت على صوابية خطة العمل

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كرّم نادي اتلتيكو فرقه الرياضية التي احرزت لقب بطولتي لبنان لكرة القدم لفئتي دون ال12 سنة ودون ال11 سنة لعام 2022 على ملاعبه في مجمّعه الرياضي بضبية في ظل تنظيم مميّز واجواء رياضية بامتياز.وحضر رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحاله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة أتلتيكو روبير باولي،رئيس النادي رينيه متى، المدرب الوطني تيو بوكر،عائلة النادي من اداريين ومدربين ولاعبين،اهالي اللاعبين ورجال صحافة واعلام.

النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً فكلمة عرّيف الحفل الاعلامي جورج سويدي تحدث فيها عن مسيرة نادي اتلتيكو الناجحة منذ تأسيسه عام 2006 والنتائج المميزة التي حققتها فرقه الرياضية لكافة الفئات العمرية على مدى السنوات وصولاً الى اتفاق التوأمة مع نادي ليون الفرنسي منذ 2011 وتخريج اللاعبين المميزين.

بدوره تحدث رئيس النادي متى فقال"نتائجنا مميزة كما تلاحظون واود ان اشكر الاتحاد اللبناني لكرة القدم على ايلائه بطولات الفئات العمرية الأهمية الكبيرة .هدفنا ايصال لاعبينا الى البروز والاحتراف في الخارج في حال سنحت الظروف .لقد احرزنا لقب فئتين عمريتين تحت ال12 وتحت ال11 وحقق فريق مواليد 2010 المركز الثالث وهذه النتائج تدل على صوابية الخطة التي وضعتها اللجنة الادارية للنادي .نادينا يقوم بعمل جبار من اجل رعاية وصقل الجيل الواعد".الكلمة الثالثة لمدير الأجهزة الفنية في النادي فراس ماجد تحدث فيها عن انجازات النادي وهي ثمرة تخطيط احترافي من ادارة النادي والشكر الى المدربين واهالي اللاعبين.وتابع قائلاً"هدفنا مواصلة تطوير أداء اللاعبين بالتعاون مع الجميع ونحن نطمح الى الأعلى".

ثم جرى عرض فيلمين عن انجازات فرق النادي واحراز الألقاب وسط تصفيق الحاضرين.ثم سلّم باولي ومتى الدروع التقديرية الى ماجد والى مدربي النادي عربون محبة وتقدير ليدخل اللاعبون الابطال على وقع الموسيقى رافعين كأسي بطولتي لبنان وسط تصفيق الحضور. الكلمة الأخيرة لباولي جاء فيها"مبروك لعائلة النادي الانجازات المحققة وشكر خاص للمدربين واللاعبين واهاليهم .لاعبو نادينا يتمتعون بمستوى رفيع باعتراف الجميع والبعض سينتقل من الهواية الى الاحتراف بفضل مستواهم الرفيع وهدفنا اكمال مسيرة النجاح ليظل اسم اتلتيكو مرتفعاً في الأعالي.التوأمة مع نادي ليون الفرنسي أعطت ثمارها ونحن فخورون بمدربينا ولاعبينا".

وفي رسالة مسجلة، نوّه مدير مركز التطوير في نادي ليون الفرنسي جان فرنسوا فوييه بالنتائج المحققة من قبل فرق نادي اتلتيكو في بطولات لبنان معرباً عن سرور وامتنان القيّمين على نادي ليون بالشراكة مع نادي اتلتيكو والتي بدأت منذ 12 سنة.واعتبر ان نادي اتلتيكو هو خزان تخريج اللاعبين آملاً مشاهدة لاعبين لبنانيين يلعبون في النادي الفرنسي وغيره من الأندية الأوروبية.

وفي الختام قطع كبار الحضور والابطال قالب حلوى بالمناسبة وسط اجواء احتفالية.