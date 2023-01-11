غوارديولا: لا أهتم بالأرقام وهذه الكأس لن تغير حياتي

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قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن حياته لن تتغير إذا أصبح أكثر مدرب حصدا لألقاب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، مؤكدا أن المجد سيعود للاعبيه إذا أضافوا لقبا آخر في هذه البطولة إلى حصيلتهم.

ويلتقي سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهمبتون في دور الثمانية لكأس الرابطة، الأربعاء، ويأمل في الفوز بهذه المسابقة للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم.

ويتساوى غوارديولا حاليا مع أليكس فيرغسون وجوزيه مورينيو وبرايان كلوف، بأربعة ألقاب لكل منهم في كأس الرابطة.

ويطارد المدرب الإسباني لقبه الكبير العاشر في 7 سنوات مع مان سيتي.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان يهتم بتسجيل الأرقام القياسية: "بالتأكيد لا".

وأضاف: "نريد الفوز بها لكن لن تتغير حياتي بحصولي على ألقاب في هذه المسابقة أكثر من السير أليكس، والأمر نفسه مع برايان (كلوف). نحاول أن نبذل قصارى جهدنا وفي الموسم الماضي خرجنا مبكرا أمام وست هام يونايتد لكننا كنا رائعين.

وتابع: "لا يتعلق الأمر بالألقاب فقط. يتعلق بالأشياء الرائعة التي نقوم بها وطريقة اللعب والأداء والحفاظ على جودة الفريق العالية لسنوات طويلة. قلت مرارا إن النجاح يعود للاعبين".