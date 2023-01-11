إنجاز تاريخي.. بطل مصري يحصد "ذهبية العالم" في المبارزة

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أبدى اللاعب المصري محمد السيد سعادته بحصد المركز الأول في كأس العالم للشباب لسيف المبارزة التي أقيمت في إيطاليا، مؤكدا امتنانه للاستقبال الرائع الذي حظي به عقب وصوله إلى القاهرة حاملا الميدالية الذهبية.

وفي بيان رسمي أشار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إلى أن تتويج اللاعب محمد السيد بالميدالية الذهبية إنجاز تاريخي منوها إلى أن مصر زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب وإلى سعيهم الدائم لتحقيق إنجازات في جميع المحافل الرياضية.

البطولة الأقوى

وقال البطل المصري الذي يبلغ من العمر 19 عاما لموقع "سكاي نيوز عربية":

كانت البطولة الأقوى على الإطلاق، مباريات عديدة أمام لاعبين كبار، مستويات جميع الدول صارت متقاربة لذلك تعاملت مع كل مواجهة بتركيز تام من أجل الفوز والوصول إلى النهائي.

المباراة الأخيرة لها طابع خاص بالنسبة لي، لابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، والدخول إلى اللقاء بطاقة جيدة ومحاولة إدارة جميع المواقف في الملعب بصورة جيدة للسيطرة على مجريات الأمور.

مصدر قوتي خلال المباريات الصعبة هو ميلي إلى طريقة الدفاع أمام الخصوم، وهو ما جرى في نهائي كأس العالم للشباب.

تلقيت العديد من النصائح الفنية خلال دقائق الاستراحة في المباراة النهائية من والدي ومدربي.

لا يجب نسيان الدور الذي يلعبه الاتحاد المصري للسلاح لتوفير المناخ المناسب لتحقيق خطوات كبيرة في تاريخ الرياضة من خلال المعسكرات المختلفة وإتاحة الأدوات التي نحتاج إليها لممارسة اللعبة والأجهزة الفنية التي تمتاز بالخبرات الكبيرة.

وخاض السيد مشوارا طويلا في البطولة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات في الأدوار الأولى قبل أن ينتصر على الكثير من اللاعبين المتميزين مثل بطل أوكرانيا وفرنسا وإيطاليا على ملاعب سيف المبارزة في مدينة أوديني الإيطالية التي شهدت انتصاره باللمسة الذهبية خلال بعض اللقاءات.

مسيرة متميزة

نجح السيد في الفوز بالكثير من البطولات الكبرى منها:

الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.

11 ميدالية ذهبية في بطولات إفريقيا آخرها بالمغرب خلال يونيو الماضي.

الصعود على منصة التتويج في كأس العالم للناشئين 2021 والظفر بالميدالية البرونزية.

التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 والوصول إلى دور ربع النهائي.

الفوز بالمركز الرابع في أولمبياد الشباب بالأرجنتين عام 2018.

ورغم نشوة الفوز بكأس العالم لسيف المبارزة لكن السيد لم يتوقف عن التدريبات اليومية حيث يستعد من الآن للبطولة العربية التي ستقام في البحرين الأسبوع المقبل، مُشيرا إلى طموحه في حصد مزيد من البطولات فضلا عن حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد لندن مبكرا حتى يحقق حلمه الأكبر باقتناص ميدالية أولمبية باسم مصر.