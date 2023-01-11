الطقس الدافئ في ألمانيا يربك بطولة عالمية للتزلج

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أجبرت قلة الثلوج في شتاء دافئ وغير معتاد بأوروبا منظمين، يوم الثلاثاء، على إلغاء سباقي تزلج ضمن بطولة كأس العالم للرجال في ألمانيا قبل أسبوعين من الموعد المخطط له.

وقال اتحاد التزلج الدولي إنه "يعمل على إيجاد مكان بديل" للمنحدر الضخم المتعرج المستخدم في سباقات كان من المخطط أن تقام يومي 28 و29 يناير الجاري في منطقة غارميش- بارتنكيرشن.

وأشار الاتحاد إلى أن السبب في القرار هو "توقعات الأرصاد بطقس غير مناسب وظروف الثلوج الحالية"، على منحدر كانداهار المقسم في بافاريا.

ويأتي إرجاء هذه البطولة المقامة بألمانيا، فيما يعيش العالم على وقع تغيرات مناخية أدت إلى تقلبات كبرى في الحرارة وتساقطات المطر والثلوج.

وشهدت عدة دول أوروبية أسخن صيف لها على الإطلاق، خلال 2022، إثر ارتفاع درجة الحرارة لمستويات غير مسبوقة، وامتد الحر إلى فصل الخريف أيضا.

ويعزو الخبراء هذه التقلبات إلى تبعات التغير المناخي الناجم عن أنشطة الإنسان التي ألحقت دمارا كبيرا بكوكب الأرض، من خلال الانبعاثات.

وتلوح أيام صعبة أمام قطاع سياحة التزلج في العالم، نظرا لزيادة حرارة الأرض، وهو ما يعني أن الموسم المرتبط بهذا النشاط الترفيهي سيصبح أقصر.

وتنذر الحرارة المرتفعة على الأرض، بذوبان أسرع للثلوج، فضلا عن هطول الأمطار أكثر من تساقط الثلوج، وهو ما يعني أن أصحاب منتجعات التزلج سيضطرون إلى الاستعانة بثلوج مصنعة حتى ينقذوا مداخيلهم.