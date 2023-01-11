living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطقس الدافئ في ألمانيا يربك بطولة عالمية للتزلج

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجبرت قلة الثلوج في شتاء دافئ وغير معتاد بأوروبا منظمين، يوم الثلاثاء، على إلغاء سباقي تزلج ضمن بطولة كأس العالم للرجال في ألمانيا قبل أسبوعين من الموعد المخطط له.
 
وقال اتحاد التزلج الدولي إنه "يعمل على إيجاد مكان بديل" للمنحدر الضخم المتعرج المستخدم في سباقات كان من المخطط أن تقام يومي 28 و29 يناير الجاري في منطقة غارميش- بارتنكيرشن.
 
وأشار الاتحاد إلى أن السبب في القرار هو "توقعات الأرصاد بطقس غير مناسب وظروف الثلوج الحالية"، على منحدر كانداهار المقسم في بافاريا.
 
ويأتي إرجاء هذه البطولة المقامة بألمانيا، فيما يعيش العالم على وقع تغيرات مناخية أدت إلى تقلبات كبرى في الحرارة وتساقطات المطر والثلوج.
 
وشهدت عدة دول أوروبية أسخن صيف لها على الإطلاق، خلال 2022، إثر ارتفاع درجة الحرارة لمستويات غير مسبوقة، وامتد الحر إلى فصل الخريف أيضا.
 
ويعزو الخبراء هذه التقلبات إلى تبعات التغير المناخي الناجم عن أنشطة الإنسان التي ألحقت دمارا كبيرا بكوكب الأرض، من خلال الانبعاثات.
 
وتلوح أيام صعبة أمام قطاع سياحة التزلج في العالم، نظرا لزيادة حرارة الأرض، وهو ما يعني أن الموسم المرتبط بهذا النشاط الترفيهي سيصبح أقصر.
 
وتنذر الحرارة المرتفعة على الأرض، بذوبان أسرع للثلوج، فضلا عن هطول الأمطار أكثر من تساقط الثلوج، وهو ما يعني أن أصحاب منتجعات التزلج سيضطرون إلى الاستعانة بثلوج مصنعة حتى ينقذوا مداخيلهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout