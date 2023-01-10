عودة مرتقبة لميسي الأربعاء بعد التتويج بكأس العالم

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من المتوقع أن يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة له في صفوف باريس سان جيرمان بعد 24 يوماً على قيادته منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يحل ضيفاً على أنجيه صاحب المركز الأخير الأربعاء، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ميسي (35 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرّات، عاد إلى باريس الثلاثاء الماضي، وحظي باستقبال حار في تدريبات اليوم التالي، حيث وقف لاعبو الفريق وجهاً لوجه وصفقوا له لدى دخوله أرضية مقر التدريب، قبل أن يتسلم هدية عبارة عن كأس من المدير الرياضي في الفريق البرتغالي لويس كامبوس.

وتابع بعدها تدريباته الفردية قبل أن ينضم إلى الفريق جماعياً بدءاً من الاثنين، وبالتالي سيكون جاهزاً لخوض المباراة، كما تمنى مدربه كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، عندما قال: «لقد خاض كأس عالم مدهشة وبذل كثيراً من المجهودات وتعرض لكثير من التدخلات. سأستمع الى ما سيقوله لي وآمل في أن يكون متاحاً لخوض المباراة ضد أنجيه».

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار، على الرغم من مشاركته في جزء من التدريبات الاثنين أيضاً. وبحسب الصحف المحلية، سيدرس الجهاز الطبي عدد الدقائق التي سيخوضها البرازيلي الذي لا يزال يتعافى من إصابة في التواء بالكاحل تعرض لها خلال المباراة الأولى للبرازيل ضد صربيا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

في المقابل، سيغيب النجم الآخر كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي اللذان سيعودان إلى التدريبات الثلاثاء، استعداداً للمباراة ضد رين الأحد المقبل.

ومنح غالتييه مبابي وحكيمي إجازة لمدة أسبوعين، حيث شوهدا يتابعان مباريات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الأيام الأخيرة.

وستكون المباراة سهلة لفريق العاصمة الفرنسي، المتوج 8 مرات في آخر عشر سنوات بالدوري، في مواجهة أنجيه الذي خسر مبارياته التسع توالياً في الدوري، تحديداً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويبدو في طريقه للسقوط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

يذكر أن سان جيرمان سيتوجه إلى الدوحة في 17 الحالي ليخوض معسكراً تدريبياً ليومين، يتوجه بعده إلى السعودية لخوض مباراة ضد نجوم الدوري السعودي، حيث من المنتظر أن يتواجه ميسي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً إلى النصر في مباراة مرتقبة.

في المقابل، يخوض لنس الوصيف بفارق 4 نقاط مباراة سهلة أيضاً، عندما يحل ضيفاً على ستراسبورغ صاحب المركز قبل الأخير.

ويملك لنس في صفوفه عدة أوراق رابحة، أبرزها البلجيكي لويس أوبندا وقائده العاجي سيكو فوفانا، علماً بأنه الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة بسان جيرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3 - 1 في الثاني من الشهر الحالي.

أما مرسيليا فيسعى إلى تعزيز مركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على تروا.

وحقق مرسيليا الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، وعزز صفوفه الاثنين من خلال التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الأوكراني رسلان مالينوفسكي قادماً من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي أوكسير مع تولوز، وكليرمون فيران مع رين، ونانت مع ليون، وأجاكسيو مع رينس، وبريست مع ليل، ولوريان مع موناكو، ونيس مع مونبلييه.