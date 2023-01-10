تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود لدرجات اول، ثاني و ثالث،رابع دان /بوم، خامس وسادس دان في نادي المون لاسال (عين سعاده)،

شارك في الامتحان 180 لاعب و لاعبة ينتمون الى الأندية التالية:

نادي النسر الاسود، نادي الفرير بيت مري،نادي اللويزة، نادي المون لاسال،نادي الناووس، نادي الأدب و الرياضة،نادي الشاريتيه ،نادي بودا ، نادي أنترانيك أنطلياس، نادي أنترانيك سن الفيل، نادي أنترانيك زحله، نادي سبرينغ هيلز،نادي انور ،نادي الرياضي بيروت،نادي البرج عينطورة،نادي الجمهور، نادي ليبانيز تايكواندو كوان، نادي المطيلب كاونتري كلوب، نادي السيدة ، نادي تايكون، نادي سكوادرا، نادي المريميين، نادي الغولف الرياضي، نادي الاسراء، نادي التعاضد ونادي الجيش.

و قد توزّع المشاركون في الامتحان على ست حلبات. ترأس الامتحانات رئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر أنور نعمه وعاونه اعضاء اللجنة و الفاحصن الأساتذة الغراند ماسترز ألان نجم ،جورج مخول، سليم غنيمة، جوزيف معلوف ونستير عون و الماسترز ايلي شرو، زياد فرج، قيصر حمصي، عبد عمسي، ايلي نصرالله، كريستيان أبو جودة و نادر سيف الدين.

كما حضر الامتحان عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر إيلي نعمه الذي أشرف عليه وعضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري .كما وحضر الغراند ماستر جورج خطار.