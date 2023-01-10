living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

10
JANUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود لدرجات اول،  ثاني و ثالث،رابع دان /بوم، خامس وسادس دان  في نادي المون لاسال (عين سعاده)،
 
شارك في الامتحان 180 لاعب و لاعبة ينتمون الى الأندية التالية:
 
نادي النسر الاسود، نادي الفرير بيت مري،نادي اللويزة، نادي المون لاسال،نادي الناووس،  نادي الأدب و الرياضة،نادي الشاريتيه ،نادي بودا ، نادي أنترانيك أنطلياس، نادي أنترانيك سن الفيل، نادي أنترانيك زحله، نادي سبرينغ هيلز،نادي انور ،نادي الرياضي بيروت،نادي البرج عينطورة،نادي الجمهور، نادي ليبانيز تايكواندو كوان، نادي المطيلب كاونتري كلوب، نادي السيدة ، نادي تايكون، نادي سكوادرا، نادي المريميين، نادي الغولف الرياضي، نادي الاسراء، نادي التعاضد ونادي الجيش.
 
و قد توزّع المشاركون في الامتحان  على ست حلبات. ترأس الامتحانات  رئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر أنور نعمه  وعاونه  اعضاء اللجنة و الفاحصن الأساتذة الغراند ماسترز ألان نجم ،جورج مخول، سليم غنيمة، جوزيف معلوف ونستير عون و الماسترز ايلي شرو، زياد فرج،  قيصر حمصي، عبد عمسي، ايلي نصرالله، كريستيان أبو جودة و نادر سيف الدين.
 
 كما حضر الامتحان عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر إيلي نعمه الذي أشرف عليه وعضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري .كما وحضر الغراند ماستر جورج خطار.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout